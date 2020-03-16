У Раді напрацювали закон про відтермінування податків на час дії карантину

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також пропонується скасування податкових штрафів

Верховній раді на позачерговому засіданні пропонується розглянути законопроект фінансового комітету про відтермінування податків та скасування податкових штрафів у рамках карантину через коронавірус в Україні. Про це заявив голова комітету з питань фінансової та податкової політики Данила Гетьманцев, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, пропонується звільнення самозайнятих осіб від сплати ЄСВ.

"Що може бути проголосовано: по-перше, звільнення від будь-якої відповідальності за порушення, вчиненні протягом періоду 2 або 3 місяців, втому числі від пені. ЄСВ: звільняємо на 2 місяці самозайнятих осіб від сплати ЄСВ. Наступне, зупинення проведення перевірок до 01.07.2020. По-третє, декларація від фізичних осіб приймається до 01.07.2020 року. Четверте, земельний податок та податок на нерухоме майно під об’єктами, що використовується в підприємницькій діяльності, не сплачується. Тобто ми звільняємо від цього податку до кінця травня", - пояснив парламентар.

"Окрім цього, фіскалізація, яку ми запроваджуємо в різні дати, ми пропонуємо перенести на 3 місяці. Ми готові на ранок винести ці рішення до зали", - додав він.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков назвав законопроекти, які розглянуть на позачерговому засіданні ВР, яке буде проведено для вирішення питань пандемії коронавірусу. Серед них і даний проект закону.

Як писало РБК-Україна, у вівторок, 17 березня, о 8 ранку відбудеться позачергове засідання парламенту.

Як писало РБК-Україна, у зв'язку з пандемією коронавірусу графік роботи парламенту зміниться: до 3 квітня нардепи працюватимуть у комітетах. Пленарних засідань не буде.