В Раде рассматривают закон Кабмина о Фонде для кредитования фермеров

Комитет Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики во вторник, 18 февраля, рассмотрит законопроект Кабинета министров №3047 "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве". Об этом указано в повестке дня заседаний комитетов, опубликованной на сайте парламента.

В частности, комитет определен головным по разработке этого закона.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным... о включении в повестку дня третьей сессии: проект закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (р.№3047, КМУ)", - указано в сообщении.

Кроме того, члены комитета рассмотрят отчет о ходе и результатах выполнения целей программы деятельности Кабмина в 2019 году (аграрное направление).

Также анонсируется презентация дорожной карты приватизации ГП "Укрспирт".

Напомним, замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий просит ВР включить в повестку дня законопроект Кабмина о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Так, ранее в Раде появился текст правительственного законопроекта №3047 "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве".

Законопроект был зарегистрирован в Раде 10 февраля, однако сначала текст отсутствовал. Последний этап прохождения проекта - обрабатывается в комитете.

Как писало РБК-Украина, правительство создало Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Глава Кабмина Алексей Гончарук подчеркивал, что фонд создается для упрощения получения кредитов "малыми" фермерами, которые не имеют кредитной истории.