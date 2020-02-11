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В Раде появился текст закона о Фонде гарантирования кредитов в сельском хозяйстве

Новости » Политика     11.02.2020 - 15:06
В Раде появился текст закона о Фонде гарантирования кредитов в сельском хозяйстве
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

На формирование фонда в бюджете предусмотрели 240 млн гривен

В Верховной раде появился текст правительственного законопроекта №3047 "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Законопроект был зарегистрирован в 10 февраля, однако сначала текст отсутствовал. Последний этап прохождения проекта - обрабатывается в комитете.

Документом определяются особенности создания и деятельности Фонда, который является специализированным небанковским финансовым учреждением, которое создается государством в лице Кабинета министров Украины, участниками которого могут быть, кроме государства, и другие юридические лица.

Цель деятельности фонда - поддержка малых и средних субъектов предпринимательства (в собственности и/или пользовании которых находятся земли сельскохозяйственного назначения в объемах, не превышающих 500 гектаров), осуществляющих первичное производство сельхозпродукции путем обеспечения выполнения обязательств таких субъектов по кредитным договорам с целью создания условий для стабильного функционирования рынка земли и сельского хозяйства в Украине.

Кроме того, задачей Фонда является предоставление частичных гарантий по кредитным обязательствам малых и средних субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве.

Указано, что уставный капитал фонда формируется за счет средств государственного бюджета и вкладов участников фонда. Проектом также определяются органы управления фонда, вид деятельности и источники финансирования учреждения.

"Государственным бюджетом Украины на 2020 год предусматриваются средства для формирования уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве в объеме 240 млн гривен", - указано в пояснительной записке.

Напомним, Кабмин предлагает Верховной раде законопроект №3047 "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве".

Как писало РБК-Украина ранее, правительство создало Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Премьер-министр Алексей Гончарук подчеркивал, что фонд создается для упрощения получения кредитов "малыми" фермерами, которые не имеют кредитной истории.

Так, в Украине с 3 февраля начала работать государственная программа поддержки малого бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%".

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