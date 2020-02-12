Кабмин просит Раду включить в повестку дня закон о кредитах для фермеров

Фото: Тарас Высоцкий (1facebook.com agrireforms)

Речь идет о недавно зарегистрированном в парламенте законопроекте правительства №3047

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий просит Верховную раду включить в повестку дня законопроект Кабинета министров о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, комитет парламента по вопросам аграрной и земельной политики провел слушания на тему "Концепция государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в рамках реализации аграрных реформ".

Замминистра в частности представил наработанный министерством совместно с профильными ассоциациями с учетом решения аграрного комитета проект по государственной поддержке агропромышленного комплекса на 2020 год.

"Докладчик обратился к комитету с просьбой включить в повестку дня третьей сессии законопроект о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве №3047, который уже зарегистрирован в Верховной раде", - указано в сообщении.

Целью этого проекта является поддержка малых и средних субъектов предпринимательства, включая фермерские хозяйства, путем частичного гарантирования исполнения обязательств таких субъектов перед финансовыми учреждениями по кредитным договорам с целью создания условий для стабильного функционирования рынка земли и сельского хозяйства в Украине.

Напомним, в Раде появился текст правительственного законопроекта №3047 "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве".

Законопроект был зарегистрирован в Раде 10 февраля, однако сначала текст отсутствовал. Последний этап прохождения проекта - обрабатывается в комитете.

Как писало РБК-Украина, правительство создало Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Глава Кабмина Алексей Гончарук подчеркивал, что фонд создается для упрощения получения кредитов "малыми" фермерами, которые не имеют кредитной истории.