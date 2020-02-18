У Раді розглядають закон Кабміну про Фонд для кредитування фермерів

Комітет Верховної ради з питань аграрної та земельної політики у вівторок, 18 лютого, розгляне законопроект Кабінету міністрів №3047 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві". Про це вказано у порядку денному засідань комітетів, опублікованому на сайті парламенту.

Зокрема, комітет визначено головним з опрацювання цього закону.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним... про включення до порядку денного третьої сесії: проекту закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (р.№3047, КМУ)", - вказано у повідомленні.

Крім того, члени комітету розглянуть звіт про хід і результати виконання цілей програми діяльності Кабміну у 2019 році (аграрний напрямок).

Також анонсується презентація дорожньої карти приватизації ДП "Укрспирт".

Нагадаємо, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький просить ВР включити до порядку денного законопроект Кабміну про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Так, раніше в Раді з'явився текст урядового законопроекту №3047 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві".

Законопроект був зареєстрований у Раді 10 лютого, проте спочатку текст був відсутній. Останній етап проходження проекту - обробляється у комітеті.

Як писало РБК-Україна, уряд створив Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Глава Кабміну Олексій Гончарук підкреслював, що фонд створюється для спрощення отримання кредитів "малими" фермерами, які не мають кредитної історії.