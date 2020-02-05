Кабмин создал фонд для кредитования фермеров

Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

На финансирование работы фермеров в госбюджете предусмотрено 240 млн грн

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании создал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Как отметил Гончарук, фонд создается для упрощения получения кредитов "малыми" фермерами, которые не имеют кредитной истории.

Премьер напомнил, что госбюджет-2020 предусматривает 240 млн грн для формирования уставного капитала Фонда.

"Фонд предоставит доступ малым и средним субъектам предпринимательства (до 500 гектаров) к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения. Кроме того, это также минимизирует риски возможного невозврата кредитов", - сообщил Гончарук.

Как отметили в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, взяв кредит в аккредитованном банке, аграрий сможет рассчитывать на поддержку государства в обеспечении обязательств по кредитным договорам перед банками.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине с 3 февраля начала работать государственная программа поддержки малого бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%". Чтобы получить кредит на льготных условиях, необходимо пройти несколько этапов отбора. В частности, нужно показать бизнес-план, а также внести свой денежный вклад.

Напомним, 23 января 2020 года вступил в силу закон, который предусматривает направление 2 млрд грн на развитие малого бизнеса в Украине.