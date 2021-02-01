Зарплата украинцев может сравниться с польской через 30-40 лет, - Гетманцев

Фото: Данил Гетманцев (РБК-Украина)

Председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев считает, что средняя зарплата в Украине не может сравниться с польской через 10 лет, как планирует правительство. Он считает, что для этого нужно 30-40 лет.

Об этом Данил Гетманцев рассказал в эфире одного из телеканалов.

"Относительно зарплат таких, как в Польше. Я не знаю, какими расчетами руководствовался премьер-министр. Однако если мы сравним уровень ВВП на душу населения с польским и посчитаем, то нам чтобы догнать Польшу нужно где-то 30-40 лет при том, что Польша будет стоять на месте", - сказал он.

Напомним, 30 января премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что правительство ставит задачу достичь уровня зарплат в Польше и Словакии до 2030 года.

Также РБК-Украина писало, что рост номинальной заработной платы украинцев в 2021 году достигнет 16,6%. Это произойдет благодаря восстановлению экономики и значительному повышению минимальной заработной платы.

Кроме того, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составила 11 591 гривну. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%.

Согласно официальному прогнозу правительства, средняя зарплата в 2021 году составит 13 643 гривны.