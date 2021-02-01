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Зарплата українців може зрівнятися з польською через 30-40 років, - Гетманцев

Київ, Понеділок 01 лютого 2021 16:34
Зарплата українців може зрівнятися з польською через 30-40 років, - Гетманцев
Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Голова Комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що середня зарплата в Україні не може зрівнятися з польською через 10 років, як планує уряд. Він вважає що для цього потрібно 30-40 років.

Про це Данило Гетманцев розповів в ефірі одного з телеканалів.

"Щодо зарплат таких, як в Польщі. Я не знаю, якими розрахунками керувався прем’єр-міністр. Однак якщо ми співставимо рівень ВВП на душу населення з польським і порахуємо, то нам аби наздогнати Польщу потрібно десь 30-40 років при тому, що Польща буде стояти на місці", - сказав він.

Нагадаємо, 30 січня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що уряд ставить завдання досягти рівня зарплат у Польщі та Словаччині до 2030 року.

Також РБК-Україна писало, що зростання номінальної заробітної плати українців у 2021 році досягне 16,6%. Це станеться завдяки відновленню економіки та значному підвищенню мінімальної заробітної плати.

Крім того, за даними Держстату, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривню. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%.

Згідно з офіційним прогнозом уряду, середня зарплата у 2021 році складе 13 643 гривні.

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