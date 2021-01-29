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Как изменятся зарплаты украинцев в 2021 году: прогноз НБУ

Киев, Пятница 29 января 2021 15:48
Как изменятся зарплаты украинцев в 2021 году: прогноз НБУ
Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Рост номинальной заработной платы украинцев в 2021 году достигнет 16,6%. Это произойдет благодаря восстановлению экономики и значительному повышению минимальной заработной платы.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за январь 2021 года Национального банка Украины (НБУ).

НБУ ожидает, что частное потребление ускорится почти на 8% и станет основным двигателем роста ВВП в текущем году.

По прогнозу НБУ, в 2022-2023 годах вместе с замедлением роста заработных плат несколько снизятся и темпы роста частного потребления (примерно до 5%).

"Однако оно будет оставаться достаточно высоким, учитывая восстановление потребительских настроений и рост уровня занятости", - говорится в обзоре.

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составила 11 591 гривну. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%.

Как сообщало РБК-Украина, согласно официальному прогнозу правительства, средняя зарплата в 2021 году составит 13 643 гривны.

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