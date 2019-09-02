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В Раде рассказали, когда состоится час вопросов к правительству

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По словам Стефанчука, Кабмин не будет прятаться от Рады

Час вопросов к правительству в Верховной раде состоится после того, как будет утвержден вопрос о проекте государственного бюджета. Об этом заявил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, правительство не будет прятаться от Рады, а час вопросов состоится после утверждения запуска вопросов государственного бюджета.

"О часе вопросов к правительству. Абсолютно согласен - это очень важная составляющая парламентского контроля за деятельностью правительства. В то же время, я думаю, вы прекрасно понимаете, что тематика, о которой мы будем говорить - она ​​рассылается правительству за неделю для того, чтобы правительство могло подготовиться. Поэтому я убежден, что после того, как будет утверждены все вопросы, связанные с запуском бюджета, ни одно правительство прятаться от парламента не будет. Мы будем приходить, отчитываться за результат своей деятельности", - заявил Стефанчук.

Напомним, с сегодняшнего дня, 2 сентября, новый Кабинет министров Украины будет проводить заседания в закрытом от прессы режиме, о чем заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Как писало РБК-Украина ранее, новый Кабмин на этой неделе проведет два заседания. Второе запланировано на 4 сентября.

В то же время сегодня Гончарук назвал сроки разработки программы деятельности нового правительства. По его словам, программа будет готова до конца месяца.

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