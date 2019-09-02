У Раді розповіли, коли відбудеться година запитань до уряду

Година запитань до уряду у Верховній раді відбудеться після того, як буде затверджено питання щодо проекту державного бюджету. Про це заявив перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, уряд не буде ховатися від Ради, а година запитань відбудеться після затвердження запуску питань державного бюджету.

"Щодо години запитань до уряду. Абсолютно погоджуюсь - це дуже важлива складова парламентського контролю за діяльністю уряду. Водночас, я думаю, ви чудово розумієте, що тематика, про яку ми будемо говорити - вона розсилається уряду за тиждень для того, щоб уряд міг підготуватись. Тому я переконаний, що після того, як буде затверджені всі питання, пов'язані з запуском бюджету, жодний уряд ховатись від парламенту не буде. Ми будемо приходити, звітувати за результат своєї діяльності", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня, 2 вересня, новий Кабінет міністрів України буде проводити засідання у закритому від преси режимі, про що заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Як писало РБК-Україна раніше, новий Кабмін на цьому тижні проведе два засідання. Друге заплановано на 4 вересня.

У той же час сьогодні Гончарук назвав строки розробки програми діяльності нового уряду. За його словами, програма буде готова до кінця місяця.