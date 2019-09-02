Гончарук назвал сроки презентации программы деятельности правительства

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Новый премьер анонсировал презентацию программы деятельности правительства

Новый премьер Алексей Гончарук назвал сроки окончания программы деятельности правительства. Об этом он заявил во время заседания Кабмина, передает корреспондент РБК-Украина.

Премьер сообщил, что до конца месяца программа будет готова.

"До конца месяца мы работаем над программой деятельности правительства, которую мы должны презентовать парламенту", - сказал он.

Отметим, сейчас проходит заседние Кабинета министров. На этом заседении Гончарук пообещал рост экономики на 40%. Кроме этого, Гончарук сообщил о планах сокращения бедности и повышения прожиточного минимума.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что новый Кабинет министров на этой неделе проведет два заседания.

"Ну и опять же я думаю, это будет учредительное совещание, поскольку, вы слышали, что два Кабмина планируются, два заседания на этой неделе. Один сегодня, один - в среду", - сказал Криклий.

РБК-Украина писало, что 29 августа Верховная рада 9 созыва назначила весь состав Кабинета министров. В новый состав вошли Дмитрий Кулеба, Михаил Федоров, Тимофей Милованов, Оксана Маркарова, Алексей Оржель, Владислав Криклий, Елена Бабак, Анна Новосад, Звездная Скалецкая, Владимир Бородянский, Юлия Соколовская, Арсен Аваков, Оксана Коляда, Дмитрий Дубилет, Денис Малюська, Вадим Пристайко, Андрей Загороднюк.