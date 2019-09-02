Гончарук перевел заседания Кабмина в закрытый режим

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Заседания Кабмина теперь будут закрыты от прессы

С сегодняшнего дня, 2 сентября, новый Кабинет министров Украины будет проводить заседания в закрытом от прессы режиме. Об этом на первом рабочем заседании Кабмина заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, новая исполнительная власть меняет формат проведения заседаний правительства.

"Будем общаться с прессой по результатам этой работы. Мы будем работать с министрами в нормальном режиме, адекватном для страны, на территории которой ведутся боевые действия. Но после заседания мы будем выходить к прессе, и рассказывать о принятых решениях и объяснять, почему мы их приняли", - заявил Гончарук.

Он также отметил, что на сегодняшнем заседании будут приняты решения, чтобы "новые министры получили возможность работать".

Напомним, ранее сообщалось, что новый Кабинет министров на этой неделе проведет два заседания. Второе запланировано на 4 сентября.

В то же время сегодня Гончарук назвал сроки разработки программы деятельности нового правительства. По его словам, программа будет готова до конца месяца.

"До конца месяца мы работаем над программой деятельности правительства, которую должны презентовать парламенту", - сказал он.

Кроме того, на сегодняшней встрече с президентом и представителями парламента Гончарук пообещал рост экономики на 40% в течение ближайших пяти лет, а также рассказал о планах сокращения бедности и повышения прожиточного минимума.