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В Раде рассказали, сколько поправок получил ко второму чтению закон о рынке земли

Новости » Экономика     28.11.2019 - 14:36
В Раде рассказали, сколько поправок получил ко второму чтению закон о рынке земли
Фото: Николай Сольский (agropolit.com)

Срок подачи поправок к законопроекту завершился

Законопроект об обороте земли получил более двух тысяч правок. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что срок подачи поправок к законопроекту об обращении земли завершился.

"Изменений и идей очень много. Это более 2 тысяч поправок, а может и три. Вчера закончился последний день, мы начали их считать и обобщать. Это займет время, ведь многое дублируется. Основные изменения, кроме технических, конечно, касаются концентрации (разрешенного объема продажи земли в одни руки - ред.) и участия иностранцев", - заявил Сольский.

По его словам, заседание комитета по рассмотрению поправок произойдет не раньше, чем через полторы недели.

"Обобщим, и я думаю, не раньше чем через полторы недели начнем рассматривать эти правки. Сначала эти правки будут рассматриваться на комитете, а затем на заседании", - добавил нардеп.

Напомним, данные опроса КМИС свидетельствуют, что принятие Верховной радой закона о рынке земли в первом чтении поддержали 29% украинцев, не поддержали вдвое больше респондентов - 64%.

Как писало РБК-Украина, 13 ноября Верховная рада в первом чтении приняла закон о запуске рынка земли в Украине.

По данным опроса Центра Разумкова, проведенного в начале ноября, в случае проведения референдума абсолютное большинство украинцев проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (63,4% всех опрошенных или 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме).

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