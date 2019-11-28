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У Раді розповіли, скільки правок отримав до другого читання закон про ринок землі

Новини » Економіка     28.11.2019 - 14:36
У Раді розповіли, скільки правок отримав до другого читання закон про ринок землі
Фото: Микола Сольський (agropolit.com)

Термін подання правок до законопроекту завершився

Законопроект про обіг землі отримав понад дві тисячі правок. Про це повідомив голова комітету з питань аграрної політики Микола Сольський, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що термін подання поправок до законопроекту про обіг землі завершився.

"Змін та ідей є дуже багато. Це понад 2 тисячі правок, а може й три. Вчора закінчився останній день, ми почали їх рахувати і узагальнювати. Це займе час, адже багато що дублюється. Основні зміни, окрім технічних, звичайно, стосуються концентрації (дозволеного об'єму продажу землі в одні руки - ред.) і участі іноземців", - заявив Сольський.

За його словами, засідання комітету з розгляду правок відбудеться не раніше, ніж за півтора тижні.

"Узагальнимо, і я думаю, не раніше ніж через півтора тижні почнемо розглядати ці правки. Спочатку ці правки будуть розглядатись на комітеті, а потім на засіданні", - додав нардеп.

Нагадаємо, дані опитування КМІС свідчать, що прийняття Верховною радою закону про ринок землі в першому читанні підтримали 29% українців, не підтримали вдвічі більше респондентів - 64%.

Як писало РБК-Україна, 13 листопада Верховна рада в першому читанні прийняла закон про запуск ринку землі в Україні.

За даними опитування Центру Разумкова, проведеного на початку листопада, в разі проведення референдуму абсолютна більшість українців проголосувала б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення (63,4% всіх опитаних або 68,3% тих, хто взяв би участь у референдумі).

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