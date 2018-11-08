В Раде рассказали о скидках на растаможку "евроблях"

Фото: Алексей Гончаренко (УНИАН)

После принятия законопроектов о "евробляхах" будет действовать скидка для тех, кто проведет растаможку авто в течение 60 дней

После принятия законопроектов о налогообложении ввозимых в Украину автомобилей с иностранной регистрацией будет действовать скидка для тех, кто проведет растаможку автомобиля в течение 60 дней. Об этом заявил заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко", народный депутат Алексей Гончаренко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы хотим радикально снизить акциз на автомобили, ввозимые на территорию Украины. Впрочем, оплатить должны будут все. Мы дадим в этом законе 180 дней для владельцев авто на евро номерах. Если они не хотят, то смогут машины вывезти. Речь идет о том, что в первом чтении мы уже снизили акциз на определенные проценты. А сейчас в этом законопроекте (подготовленном с поправками ко второму чтению, - ред.), если люди растаможаться в течение 60 дней, то 50% будет скидка. То есть скидка - в два раза", - добавил Гончаренко.

Парламентарий подчеркнул, что у владельцев авто не должно возникнуть проблем с очередями на растаможку.

"Какие могут быть очереди? Это что должно быть сделано в одной кассе Верховной рады? Это что, миллиону авто надо будет стать в одну очередь? Нет, в Украине мест для этого много. Это не хлеб в Советском союзе, где нужно было выстоять очередь", - добавил он.

В свою очередь председатель комитета по налоговой политике Нина Южанина с трибуны Рады также предложила заменить в законе "календарные дни" на "рабочие дни". По ее словам, таким образом, выходные и новогодние праздники не будут мешать процедурам растаможки.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины начала рассмотрение законопроектов о растаможке автомобилей на "евробляхах".

Отметим, что 8 ноября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией второй день подряд протестуют у здания Верховной рады. Движение транспорта по улице Грушевского затруднено, но не заблокирован. В то же время полиция усилила охрану по периметру здания парламента.