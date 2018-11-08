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Рада начала рассмотрение законов о "евробляхах"

Новости » Политика    08.11.2018 - 13:00
Фото: акция владельцев "євроблях" под Радой (РБК-Украина)
Фото: акция владельцев "євроблях" под Радой (РБК-Украина)

Законопроект №8487 о растаможке автомобилей рассматривают первым

Верховная рада Украины начала рассмотрение законопроектов о растаможке автомобилей на "евробляхах". Об этом объявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего в парламенте зарегистрировано два законопроекта о растаможке автомобилей на иностранной регистрации. Первым рассматривают законопроект №8487.

"Мы перешли к рассмотрению законопроект №8487. Приглашаю к выступлению Нину Петровну с места", - отметил Парубий.

Подчеркнем, данный закон предусматривает новую формулу налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств.

Добавим, чегодня Рада рассмотрит изменения в Налоговый кодекс Украины о налогообложении акцизным налогом легковых автомобилей, а также изменения в Таможенный кодекс и другие законодательные акты относительно ввоза транспортных средств в Украину.

Напомним, в четверг, 8 ноября, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией второй день подряд протестуют у здания Верховной рады. Движение транспорта по улице Грушевского затруднено, но не заблокирован. В то же время полиция усилила охрану по периметру здания парламента.

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