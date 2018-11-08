Владельцы "евроблях" продолжают протестовать возле Верховной рады

Фото: протест владельцев "евроблях" (РБК-Украина)

Всю ночь активисты провели на улице Грушевского

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией второй день подряд протестуют у здания Верховной рады. Водители требуют упростить и удешевить ввоз автомобилей из заграницы, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам участников акции, всю ночь активисты "Автоевросилы" провели на улице Грушевского. Она прошла тихо и без провокаций.

Протестующие планируют продолжить акцию в четверг, 8 ноября. На дороге возле парламента припаркованы сотни автомобилей. Также митингующие установили палатки.

Фото: акция владельцев "евроблях" (РБК-Украина)

Движение транспорта по улице Грушевского затруднено, но не заблокировано. В то же время полиция усилила охрану по периметру здания парламента.

Активисты требуют пересмотреть формулу расчета акциза в законопроектах №8487, №8488 о растаможке авто, в частности не учитывать возраст автомобиля.

Напомним, Верховная рада Украины на пленарном заседании 8 ноября рассмотрит законопроекты о "евробляхах". Нардепы рассмотрят изменения в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых автомобилей, а также изменения в Таможенный кодекс и другие законодательные акты относительно ввоза транспортных средств в Украину.