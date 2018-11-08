ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Владельцы "евроблях" продолжают протестовать возле Верховной рады

Новости » Общество    08.11.2018 - 12:00
Фото: протест владельцев "евроблях" (РБК-Украина)
Фото: протест владельцев "евроблях" (РБК-Украина)

Всю ночь активисты провели на улице Грушевского

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией второй день подряд протестуют у здания Верховной рады. Водители требуют упростить и удешевить ввоз автомобилей из заграницы, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам участников акции, всю ночь активисты "Автоевросилы" провели на улице Грушевского. Она прошла тихо и без провокаций.

Протестующие планируют продолжить акцию в четверг, 8 ноября. На дороге возле парламента припаркованы сотни автомобилей. Также митингующие установили палатки.

 

Фото: акция владельцев "евроблях" (РБК-Украина)

Движение транспорта по улице Грушевского затруднено, но не заблокировано. В то же время полиция усилила охрану по периметру здания парламента.

Активисты требуют пересмотреть формулу расчета акциза в законопроектах №8487, №8488 о растаможке авто, в частности не учитывать возраст автомобиля.

Напомним, Верховная рада Украины на пленарном заседании 8 ноября рассмотрит законопроекты о "евробляхах". Нардепы рассмотрят изменения в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых автомобилей, а также изменения в Таможенный кодекс и другие законодательные акты относительно ввоза транспортных средств в Украину.

Рада сегодня рассмотрит законопроекты о "евробляхах" В Киеве усилили охрану порядка из-за акций владельцев "евроблях"
Новости Украины Верховная Радаевробляха
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь