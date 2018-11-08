У Раді розповіли про знижки на розмитнення "евроблях"

Фото: Олексій Гончаренко (УНІАН)

Після прийняття законопроектів про "евробляхи" буде діяти знижка для тих, хто проведе розмитнення автомобіля протягом 60 днів

Після прийняття законопроектів про оподаткування ввезених в Україну автомобілів з іноземною реєстрацією буде діяти знижка для тих, хто проведе розмитнення автомобіля протягом 60 днів. Про це заявив заступник глави фракції "Блоку Петра Порошенко", народний депутат Олексій Гончаренко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми хочемо радикально знизити акциз на автомобілі, що ввозяться на територію України. Втім, сплатити повинні будуть всі. Ми дамо в цьому законі 180 днів для власників авто на євро номерах. Якщо вони не хочуть, то зможуть вивезти машини. Мова йде про те, що в першому читанні ми вже знизили акциз на певні відсотки. А зараз у цьому законопроекті (підготовленому з поправками до другого читання, - ред.), якщо люди розмитнюються протягом 60 днів, то 50% знижка. Тобто знижка - в два рази", - додав Гончаренко.

Парламентарій підкреслив, що у власників авто не повинно виникнути проблем з чергами на розмитнення.

"Які можуть бути черги? Це що повинно бути зроблено в одній касі Верховної ради? Це що, мільйону авто треба буде стати в одну чергу? Ні, в Україні місць для цього багато. Це не хліб у Радянському союзі, де потрібно було вистояти чергу", - додав він.

У свою чергу голова комітету з податкової політики Ніна Южаніна з трибуни Ради також запропонувала замінити в законі "календарні дні" на "робочі дні". За її словами, таким чином, вихідні та новорічні свята не будуть заважати процедурам розмитнення.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України розпочала розгляд законопроектів про розмитнення автомобілів на "евробляхах".

Відзначимо, що 8 листопада власники автомобілів з іноземною реєстрацією другий день поспіль протестують біля будівлі Верховної ради. Рух транспорту по вулиці Грушевського ускладнений, але не заблокований. У той же час поліція посилила охорону по периметру будівлі парламенту.