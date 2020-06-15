В Раде заслушают министров финансов и образования

На часе вопросов к правительству в Верховной раде хотят заслушать главу Министерства финансов Сергея Марченко. Также нардепы ожидают доклад от Кабмина по поводу проведения внешнего независимого оценивания.

Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в ходе заседания согласительного совета, передает РБК-Украина.

"О приглашении на день правительства: мы поддерживаем приглашение господина министра финансов, господина Марченко, по ситуации с использованием средств из так называемого COVID-фонда. Чтобы он доложил нам, как ведется отработка всех этих проектов", - отметил парламентарий.

Кроме того, нардепы хотят заслушать информацию Министерства образования и науки о проведении ВНО.

"По поводу исполняющего обязанности министра образования - думаю в рабочем порядке, как и все члены правительства, она будет присутствовать на заседании дня правительства и сможет ответить на все вопросы относительно внешнего независимого оценивания", - добавил депутат.

Позже глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что на час вопросов к правительству пригласят министра финансов и и.о. министра образования. Он отметил, что и.о. министра образования должен доложить по вопросам отмены пробного ВНО и условий проведения ежегодного ВНО в условиях карантина.

"Мы делаем 10 минут от одного (Сергея Марченко), 10 минут от второго (и.о. министра образования), они садятся в ложу правительства. Есть 20 минут на вопросы от депутатских фракций и групп, но вы определяетесь, к кому вы обращаетесь с вопросом. И далее 20 минут мы оставляем на вопросы от народных депутатов. Прошу поддержать и проголосовать. Фракции определились именно с такой процедурой", - заявил Разумков.

Напомним, Марченко ранее заявил, что Минфин не планирует вносить дополнительные изменения в государственный бюджет в случае новых волн коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в середине мая министерство заняло еще 21 млрд гривен для покрытия дефицита госбюджета - только за апрель доходы Украины составили на 13,6 млрд гривен меньше плана.