У Раді розповіли, чому хочуть заслухати главу Мінфіну у п'ятницю

На годині запитань до уряду у Верховній раді хочуть заслухати главу Міністерства фінансів Сергія Марченка. Також нардепи очікують доповідь від Кабміну щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у ході засідання погоджувальної ради, передає РБК-Україна.

"Щодо запрошення на день уряду: ми підтримуємо запрошення пана міністра фінансів, пана Марченка, щодо ситуації із використанням коштів із так званого COVID-фонду. Щоб він доповів нам, як ведеться відпрацювання усіх цих проектів", - зазначив парламентар.

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