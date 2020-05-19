Минфин занял еще 21 млрд гривен для покрытия дефицита госбюджета

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Украинские банки финансируют дефицит госбюджета, получая кредиты в НБУ

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 19 мая 2020 года привлекло в государственный бюджет 21,202 млрд грн (по курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 19.08.2020 на сумму 1,045 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,50% годовых,

с погашением 25.11.2020 на сумму 947,145 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,78% годовых.

с погашением 24.02.2021 на сумму 5,976 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,0% годовых,

с погашением 19.05.2021 на сумму 3,433 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,97% годовых,

Кроме того, Минфин продал ОВГЗ в долларах:

с погашением 10.12.2020 на сумму 368,808 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,39% годовых.

Напомним, Минфин 28 апреля после месячного перерыва вернулся на рынок и разместил ОВГЗ на 9,831 млрд грн из которых - 5,377 млрд грн в гривнах, остальная сумма - в долларах. После этого Минфин разместил 5 мая гривневые ОВГЗ еще на 10,016 млрд грн, а 12 мая - на 19,390 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Государственной казначейской службы Украины, доходы государственного бюджета Украины за апрель 2020 года составили 103,9 млрд грн, что на 11,6% или на 13,6 млрд грн меньше плана (117,6 млрд грн). Почти половину из этой суммы выплатил НБУ за счет своей прибыли за 2019 год.

Отметим, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что программа Национального банка Украины (НБУ) по долгосрочному рефинансированию банков направлена на покрытие дефицита госбюджета. "Реальность сегодня такова, что деньги, полученные от рефинанса, пойдут на финансирование государственного бюджета", - сказал он.

Автор: Александр Белоус