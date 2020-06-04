В Минфине не видят необходимости дополнительно изменять бюджет из-за карантина

Фото: Сергей Марченко (РБК-Украина)

Марченко считает, что Украина сможет пройти и вторую, и третью волну коронавируса

Министерство финансов не планирует вносить дополнительные изменения в государственный бюджет в случае новых волн коронавируса. По словам главы Минфина Сергея Марченко, Украине достаточно тех шагов, которые были приняты ранее.

Об этом Марченко заявил во время программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Я не могу прогнозировать карантин. На сегодняшний момент всех шагов и мер более чем достаточно, чтобы пройти и вторую, и третью волну карантина. Я не вижу никаких финансовых потребностей дополнительно менять бюджет или совершать какие-то другие шаги", - сказал Марченко.

Отметим, пересмотр бюджета на 2020 год был связан с эпидемией COVID-19 и получил название бюджета чрезвычайной ситуации. В частности, были перенаправлены средства на медицинскую сферу, доплату медикам и помощь бизнесу, пострадавшему от карантина.

Напомним, в середине мая Минфин занял еще 21 млрд гривен для покрытия дефицита госбюджета - только за апрель доходы Украины составили на 13,6 млрд гривен меньше плана.

Также РБК-Украина писало, что ранее Марченко не исключал возможность еще одного пересмотра госбюджета-2020.

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Автор: Игорь Литвиненко