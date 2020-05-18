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В Раде рассказали, когда в парламенте появится закон о всеукраинском референдуме

Новости » Политика     18.05.2020 - 11:21
В Раде рассказали, когда в парламенте появится закон о всеукраинском референдуме
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В ВР ожидают отзывы только от отдельных международных организаций

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время в парламент будет внесен законопроект о всеукраинском референдуме. По его словам, ВР ожидает настоящее время на отзывы отдельных международных организаций по документу.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

"Завершили, как вы знаете, работу над законом о всеукраинском референдуме. Мы ожидаем отзывы только от отдельных международных организаций. Я думаю, что в ближайшее время он будет внесен с тем, чтобы Украина получила очень важный механизм, который направлен на реализацию статьи 5 Конституции Украины", - сказал замглавы парламента.

Напомним, на прошлой неделе спикер ВР Дмитрий Разумков анонсировал, что Верховная рада Украины сможет рассмотреть законопроект о референдуме через несколько недель. Законопроект уже направили на рассмотрение Венецианской комиссии.

Как писало РБК-Украина, ранее Стефанчук сообщал, что в парламенте подготовили законопроект о всеукраинском референдуме. Первый вице-спикер отметил, что законопроект еще требует доработки.

Стоит отметить, Стефанчук рассчитывал, что законопроект об общенациональном референдуме внесут на рассмотрение Верховной рады в ноябре 2019 года.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины референдумВерховная РадаРуслан Стефанчук
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