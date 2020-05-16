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Разумков рассказал, когда Рада может рассмотреть закон о референдуме

Новости » Политика     16.05.2020 - 16:52
Разумков рассказал, когда Рада может рассмотреть закон о референдуме
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Проект закона о референдуме отправили в Венецианскую комиссию

Верховная рада Украины сможет рассмотреть законопроект о референдуме через несколько недель. Законопроект уже направили на рассмотрение Венецианской комиссии.

Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков в эфире Радио Свобода, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Разумкова, на этой неделе в Венецианскую комиссию направили законопроект об общенациональном референдуме. После рассмотрения в Венецианской комиссии, законопроект внесут в парламент.

"Во вторник или в среду было подписано письмо к Венецианской комиссии, туда был направлен первый законопроект из этого пакета народовластия, это общенациональный референдум. Я надеюсь, что в ближайшее время, за несколько недель, сможем вынести его в зал Верховной рады и рассмотреть", - заявил спикер парламента.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук сообщал, что в парламенте подготовили законопроект о всеукраинском референдуме. Стефанчук отметил, что законопроект еще требует доработки.

Как писало РБК-Украина, сначала Стефанчук рассчитывал, что законопроект об общенациональном референдуме внесут на рассмотрение Верховной рады в ноябре 2019 года. Стефанчук рассказывал, что в парламенте разрабатывают около 8 законопроектов, которые касаются народовластия и проведения референдума.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины референдумВерховная РадаДмитрий РазумковЗакон
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