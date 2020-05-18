У Раді розповіли, коли у парламенті з'явиться закон про всеукраїнський референдум

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

У ВР очікують відгуки тільки від окремих міжнародних організацій

Перший віце-спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук заявив, що найближчим часом до парламенту буде внесений законопроект про всеукраїнський референдум. За його словами, ВР очікує наразі на відгуки від окремих міжнародних організацій щодо документу.

Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

"Завершили, як ви знаєте, роботу над законом про всеукраїнський референдум. Ми очікуємо відгуки тільки від окремих міжнародних організацій. Я думаю, що найближчим часом він буде внесений з тим, аби Україна отримала дуже важливий механізм, який спрямований на реалізацію статті 5 Конституції України", - сказав замглави парламенту.

Нагадаємо, минулого тижня спікер ВР Дмитро Разумков анонсував, що Верховна рада України зможе розглянути законопроект про референдум через кілька тижнів. Законопроект вже направили на розгляд Венеціанської комісії.

Як писало РБК-Україна, раніше Стефанчук повідомляв, що в парламенті підготували законопроект про всеукраїнський референдум. Перший віце-спікер зазначив, що законопроект ще вимагає доопрацювання.

Варто відзначити, Стефанчук розраховував, що законопроект про загальнонаціональний референдум внесуть на розгляд Верховної ради в листопаді 2019 року.

Автор: Юлия Струк