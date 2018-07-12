В Раде рассказали о новой системе акцизного налога на автомобили

Акцизная ставка будет зависеть от возраста и объема двигателя автомобиля

В Украине предлагается ввести прозрачную систему акцизного налога для автомобилей, в зависимости от возраста и объема двигателя. Об этом сообщила председатель комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "БПП" Нина Южанина, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Южанина отметила, что сейчас предлагается абсолютно прозрачная система определения акцизного налога.

"Базовая ставка для автомобилей на бензиновых двигателях - 50 евро, на дизельных двигателях - 75 евро за тысячу кубических сантиметров. Применение двух коэффициентов: объема и возраста очень просто можно посчитать. То есть, если автомобиль 2 тысячи куб. см - будет базовая ставка 150 умножить на 2. Дальше смотрите, если автомобилю 10 лет, это получается 100 умножить на 10, 1000 евро акциз, 15 лет - 1500 евро акциз и т.д. Абсолютно нет никаких непонятных колебаний в ставке акцизного налога, которые заложены сейчас в Налоговом кодексе", - сообщила Южанина.

Напомним, ранее Нина Южанина заявляла, что профильный комитет Верховной рады готовит законопроект о внедрении обязательного технического осмотра для автомобилей с 2020 года.

Вчера, 11 июля 2018 года, комитет Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики призвал председателя парламента Андрея Парубия включить в повестку дня рассмотрение законопроектов о автомобили с иностранной регистрацией.