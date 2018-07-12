У Радуі готують законопроет про обов'язковий техогляд авто з 2020 року

Новини Політика 12.07.2018 - 11:27
Фото: Ніна Южаніна (РБК-Україна)
Фото: Ніна Южаніна (РБК-Україна)

Податковий комітет внесе до параламенту законопроект про обов'язковий техогляд автомобілів з 2020 року

Профільний комітет Верховної ради (ВР) готує законопроект про впровадження обов’язкового технічного огляду для автомобілів з 2020 року. Про це повідомила голова комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції БПП  Ніна Южаніна, передає кореспондент РБК-Україна.

"Не у підв’язці до законопроекту, а окремо готується зараз комітетом проект закону про введення обов’язкового технічного огляду. Це є обов’язковою нормою, яка повинна бути впроваджена з 2020 року", - сказала Южаніна.

На її думку, обов’язковий техогляд буде впроваджено в строки.

"Ми діємо відповідно до Угоди про асоціацію України з ЄС.  Я  не знаю, яку систему ми запропонуємо, яка буде пропозиція у авторів законопроекту - я не знаю", - додала Южаніна.

Нагадаємо, учора, 11 липня 2018 року, Комітет Верховної ради з питань податкової та митної політики закликав голову парламенту Андрія Парубія включити до порядку денного розгляд законопроектів про автомобілі з іноземною реєстрацією.

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Теги:  автомобили,  Ніна Южаніна  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС