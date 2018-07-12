У Радуі готують законопроет про обов'язковий техогляд авто з 2020 року

Податковий комітет внесе до параламенту законопроект про обов'язковий техогляд автомобілів з 2020 року

Профільний комітет Верховної ради (ВР) готує законопроект про впровадження обов’язкового технічного огляду для автомобілів з 2020 року. Про це повідомила голова комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції БПП Ніна Южаніна, передає кореспондент РБК-Україна.

"Не у підв’язці до законопроекту, а окремо готується зараз комітетом проект закону про введення обов’язкового технічного огляду. Це є обов’язковою нормою, яка повинна бути впроваджена з 2020 року", - сказала Южаніна.

На її думку, обов’язковий техогляд буде впроваджено в строки.

"Ми діємо відповідно до Угоди про асоціацію України з ЄС. Я не знаю, яку систему ми запропонуємо, яка буде пропозиція у авторів законопроекту - я не знаю", - додала Южаніна.

Нагадаємо, учора, 11 липня 2018 року, Комітет Верховної ради з питань податкової та митної політики закликав голову парламенту Андрія Парубія включити до порядку денного розгляд законопроектів про автомобілі з іноземною реєстрацією.