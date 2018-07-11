Податковий комітет закликав Парубія включити до розгляду закони про "євробляхи"

Парубія закликали включити до розгляду закони про "євробляхи" на засідання парламенту завтра, 12 липня

Комітет Верховної ради (ВР) з питань податкової та митної політики закликав голову парламенту Андрія Парубія включити до порядку денного розгляд законопроектів про автомобілі з іноземною реєстрацією. Про це повідомила голова комітету Ніна Южаніна в коментарі телеканалу "112 Україна".

За її словами, члени комітету написали Парубію відповідного листа із таким проханням. Розгляд законопроектів про автомобілі з іноземною реєстрацією можуть розглянути завтра, 12 липня 2018 року.

"Всі члени комітету вимагають включення у порядок денний на завтра цих проектів законів і розгляд їх по суті у першому читанні", - сказала Южаніна.

Вона додала, що Верховна рада не має права йти на канікули, поки не розгляне ці питання.

Нагадаємо, сьогодні, 11 липня 2018, біля Верховної ради відбувається мітинг власників автомобілів на "євробляхах".

Додамо, що власники авто з іноземною реєстрацією перекрили центр Києва.