В Раді розказали про нову систему акцизного податку на автомобілі

Акцизна ставка буде залежати від віку та об’єму двигуна автомобіля

В Україні пропонується ввести прозору система акцизного податку для автомобілів, в залежності від віку та об’єму двигуна. Про це повідомила голова комітету ВРУ з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "БПП" Ніна Южаніна, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Южаніна зазначила, що зараз пропонується абсолютно прозора система визначення акцизного податку.

"Базова ставка для автомобілів на бензинових двигунах - 50 євро, на дизельних двигунах - 75 євро за тисячу кубічних сантиметрів. Застосування двох коефіцієнтів: об’єму і віку дуже просто можна порахувати. Тобто, якщо автомобіль 2 тисячі куб. см - буде базова ставка 150 помножити на 2. Далі дивіться, якщо автомобілю 10 років, це виходить 100 помножити на 10, 1000 євро акциз, 15 років - 1500 євро акциз і т.д. Абсолютно немає ніяких незрозумілих коливань у ставці акцизного податку, які закладені зараз у Податковому кодексі", - повідомила Южаніна.

Нагадаємо, раніше Ніна Южаніна заявляла, що профільний комітет Верховної ради готує законопроект про впровадження обов’язкового технічного огляду для автомобілів з 2020 року.

Вчора, 11 липня 2018 року, комітет Верховної ради з питань податкової та митної політики закликав голову парламенту Андрія Парубія включити до порядку денного розгляд законопроектів про автомобілі з іноземною реєстрацією.