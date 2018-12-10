В Раде рассказали о ключевых причинах проблем на туристическом рынке

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Нынешний туристический сезон отличился массовыми нарушениями прав украинских туристов

Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма в порядке контроля рассмотрел проблему массовых нарушений прав украинских туристов в туристическом сезоне 2018 года на своем заседании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Верховной рады.

По словам главы комитета Артура Палатного, нынешний туристический сезон отличился массовыми нарушениями прав украинских туристов.

"Регулярные невыполнения условий туроператорами, которые прописаны в договорах, приводят к постоянным нарушениям прав туристов", - сказал глава комитета.

Так, Палатный очертил ключевые причины проблем на туристическом рынке.

"Не работает инструмент финансовой гарантии, который регулируется статьей 15 закона "О туризме". Даже в случае прекращения деятельности туроператором, туристы остаются ни с чем, и даже выигранное дело в гражданском суде не гарантирует возврат уплаченных средств. В законе "О туризме" не прописана ответственность туроператоров и туристических агентов за ненадлежащее исполнение или неисполнение договора", - сказано в сообщении.

Кроме того, в комитете подчеркивают, что не работает статья 20 закона "О туризме" в части непоселения в отель. В действующей редакции, туристу, которого размещают, а альтернатива, которую предоставляют, категорически не устраивает, предлагается возвращение в Украину и компенсация за неиспользованные услуги фактически, только за отель.

"Таким образом, чтобы не остаться без отпуска и без денег на новый тур, турист вынужден соглашаться на предложенную альтернативу. Некоторые туроператоры этим злоупотребляют", - отметили в комитете.

Кроме того, указано, что не работают лицензионные условия. Лишь 21% туроператоров с действующими лицензиями сдал статистическую отчетность за 2017 год, однако представленные отчеты не проходят даже элементарную проверку на соответствие действительности. В то же время, орган лицензирования в сфере туризма в соответствии с возложенными на него задачами, не всегда может лишить лицензии туристическое предприятие, в отношении которого есть жалоба на некачественное предоставление или несвоевременное предоставление туристических услуг. Ведь орган лицензирования по результатам жалобы может только проверить деятельность лицензиата по соблюдению им Лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности.

"Также не работает норма, описанная в пункте 8.1 Правил чартерных перевозок, утвержденных Министерством инфраструктуры, которая прямо обязывает чартерного перевозчика вернуть пассажиров в сроки, указанные в билетах. При заключении договора между авиакомпанией и туроператором на эти цели предусмотрен депозит", - добавили в комитете.

Напомним, в июле в Раду внесли законопроект №8548 о компенсации пассажирам в случае задержки рейса более 3:00. Так, в случае задержки рейса на 3:00 и более пассажирам должна быть выплачена компенсация в соответствии с частью пятой статьи 104 Воздушного кодекса. Так, предлагалось установить для рейсов дальностью более 3500 километров 600 евро компенсации.

Как писало РБК-Украина ранее, в МИД сообщали, что по состоянию на июль в результате массовых задержек авиарейсов пострадали 1,5 тыс. человек.