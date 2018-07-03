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В результате массовых задержек авиарейсов пострадали 1,5 тыс. человек, - МИД

НовостиОбщество    03.07.2018 - 13:38
Иллюстративное фото (facebook.com vadymholub)
Иллюстративное фото (facebook.com vadymholub)

МИД призывает путешествующих за границу регистрироваться в системе добровольной регистрации граждан Украины

По предварительным подсчетам, в результате массовых задержек авиарейсов пострадали 1,5 тыс. лиц. Об этом во вторник, 3 июля, в ходе брифинга сообщил госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц, передает корреспондент РБК-Украина.

"По состоянию на вчера, 2 июля, мы выходим на 1,5 тыс. пассажиров", - сказал Заяц.

Он также призвал путешествующих за границу регистрироваться в системе добровольной регистрации граждан Украины.

"Повторяю призыв к гражданам, которые ездят за границу - регистрируйтесь в системе добровольной регистрации украинских граждан. Это, в частности, дает возможность в случае необходимости оценить количество наших соотечественников в той или иной стране мира", - подчеркнул Заяц.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о преодолении кризиса с авиаперевозками, что повлекло массовые задержки рейсов. "Мы обеспечили возвращение всех граждан из Туниса, Албании и других стран... Кризис преодолен", - заявил министр.

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Теги публикации: авиасообщение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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