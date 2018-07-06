Раде предлагают предусмотреть компенсацию пассажирам в случае задержки рейса свыше 3 часов

В частности, предлагается установить для рейсов дальностью более 3500 километров 600 евро компенсации

В Верховную раду Украины внесли законопроект №8548 "О внесении изменений в статью 106 Воздушного кодекса Украины (относительно адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского союза). Документ был зарегистрирован в парламенте 3 июля 2018 года.

Законопроектом предлагается внести изменения в Воздушный кодекс Украины. В частности, вносится дополнение в статью 106, которой предусматриваются обязанности и ответственность авиаперевозчика в случае задержки авиарейса.

Определяется, что в случае задержки рейса на 3 часа и более пассажирам должна быть выплачена компенсация в соответствии с частью пятой статьи 104 Воздушного кодекса.

Вместе с тем перевозчик не обязан выплачивать компенсацию, предусмотренную частью пятой статьи 104 настоящего кодекса, если он может предоставить подтверждение того, что причиной отмены рейса было действие непреодолимой силы или чрезвычайная ситуация, которую нельзя было предотвратить, даже если бы были приняты все меры.

Подчеркнем, что часть пятая статьи 104 настоящего кодекса определяет, что если пассажирам отказано в перевозке против их воли, перевозчик должен выплатить им компенсацию в таких размерах:

250 евро - для рейсов дальностью до 1500 километров;

400 евро - для рейсов дальностью от 1500 до 3500 километров;

600 евро - для рейсов дальностью более 3500 километров.

"Реализация законопроекта не требует финансовых затрат из государственного бюджета Украины. Принятие законопроекта позволит проведение внеплановых проверок авиаперевозчиков по жалобам авиапассажиров о нарушении прав потребителей и, в случае выявления нарушений, будет способствовать увеличению поступлений в госбюджет от наложенных финансовых санкций", - отмечается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта - депутаты ВР от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Алексеев и Дмитрий Белоцерковец.

Напомним, ранее госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц сообщил, что по предварительным подсчетам в результате массовых задержек авиарейсов пострадали 1,5 тыс. человек.