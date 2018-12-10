У Раді розповіли про ключові причини проблем на туристичному ринку

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Цьогорічний туристичний сезон відзначився масовими порушеннями прав українських туристів

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму у порядку контролю розглянув проблему масових порушень прав українських туристів у туристичному сезоні 2018 року на своєму засіданні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Верховної ради.

За словами глави комітету Артура Палатного, нинішній туристичний сезон відзначився масовими порушеннями прав українських туристів.

"Регулярні невиконання умов туроператорами, які прописані у договорах, призводять до постійних порушень прав туристів", - сказав глава комітету.

Так, Палатний окреслив ключові причини проблем на туристичному ринку.

"Не працює інструмент фінансової гарантії, що регулюється статтею 15 закону "Про туризм". Навіть, у разі припинення діяльності туроператором, туристи залишаються ні з чим, і навіть виграна справа в цивільному суді не гарантує повернення сплачених коштів. У законі "Про туризм" не прописана відповідальність туристичних операторів і туристичних агентів за неналежне виконання або невиконання договору", - сказано у повідомленні.

Крім того, у комітеті підкреслюють, що не працює стаття 20 закону "Про туризм" у частині непоселення у готель. У чинній редакції, туристу, якого не поселяють, а альтернатива, яку надають, категорично не влаштовує, пропонується повернення в Україну і компенсація за невикористанні послуги фактично, тільки за готель.

"Таким чином, щоб не залишитися без відпустки і без грошей на новий тур, турист змушений погоджуватися на запропоновану альтернативу. Деякі туроператори цим зловживають", - зазначили у комітеті.

Крім того, вказано, що не працюють ліцензійні умови. Лише 21% туроператорів з діючими ліцензіями здав статистичну звітність за 2017 рік, однак подані звіти не проходять навіть елементарну перевірку на відповідність дійсності. Водночас, орган ліцензування в сфері туризму відповідно до покладених на нього завдань, не завжди може позбавити ліцензії туристичне підприємство, щодо якого є скарга на неякісне надання або несвоєчасне надання туристичних послуг. Адже орган ліцензування за результатами скарги може лише перевірити діяльність ліцензіата з дотримання ним Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності.

"Також не працює норма, описана в пункті 8.1 Правил чартерних перевезень, затверджених Міністерством інфраструктури, яка прямо зобов'язує чартерного перевізника повернути пасажирів в терміни, зазначені у квитках. При укладанні договору між авіакомпанією та туроператором на ці цілі передбачено депозит", - додали у комітеті.

Нагадаємо, у липні до Ради внесли законопроект №8548 про компенсацію пасажирам у разі затримки рейсу понад 3 години. Так, у разі затримки рейсу на 3 години і більше пасажирам повинна бути виплачена компенсація відповідно до частини п'ятої статті 104 Повітряного кодексу. Так, пропонувалося встановити для рейсів дальністю понад 3500 кілометрів 600 євро компенсації.

Як писало РБК-Україна раніше, у МЗС повідомляли, що станом на липень у результаті масових затримок авіарейсів постраждали 1,5 тис. осіб.