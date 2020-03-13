В Раде просят Зеленского и СБУ отреагировать на вопрос с водоснабжением Крыма

На сайте парламента появился текст проекта постановления №3207 "О заявлении Верховной рады Украины по поводу попыток восстановления масштабного водоснабжения по Северо-Крымскому каналу к временно оккупированным Автономной республике Крым и городу Севастополя и призывов о якобы необходимости такого восстановления". Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

В проекте предлагается предусмотреть, что, согласно заявлению парламента, любые попытки восстановления масштабного водоснабжения на временно оккупированные территории АР Крым и города Севастополя путем использования Северо-Крымского канала или иным подобным путем, или призывы к якобы необходимости такого восстановления является деяниями, которые не соответствуют международным обязательствам Украины, не направлены на защиту прав человека, меньшинств или коренных народов, и в то же время противоречат государственным интересам Украины, несут прямой ущерб суверенитету, территориальной й целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины.

"Рада призывает президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Службу безопасности Украины и другие правоохранительные органы Украины безотлагательно реагировать с целью защиты государственных интересов Украины на любые попытки восстановления масштабного водоснабжения на временно оккупированных территориях и на призывы о якобы потребностей такого восстановления", - указывается в постановлении.

Кроме того, парламент предлагает президенту Украины и Кабинету министров Украины принять безотлагательные меры по усилению охраны и обороны объектов Северо-Крымского канала, усилить противодействие подрывной, пропагандистской и разведывательно-диверсионной деятельности РФ на территории Херсонской области.

"Рада подчеркивает, что вопрос масштабного водоснабжения в Автономную Республику Крым и города Севастополя может рассматриваться исключительно при условии восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей", - отмечается в проекте.

Напомним, в четверг на сайте парламента был зарегистрирован проект постановления №3207, однако изначально его текст отсутствовал.

Как писало РБК-Украина ранее, премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет поставлять в Крым воду для промышленных и военных нужд. При этом, как подчеркнул глава правительства, возможна поставка воды для хозяйственных нужд - в случае гуманитарной угрозы украинцам.

Шмыгаль подчеркивал, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что Крым - это Украина и там живут украинцы. По его словам, отсутствие водоснабжения на полуостров может привести к гуманитарной катастрофе.