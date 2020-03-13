У Раді просять Зеленського і СБУ відреагувати на питання з водопостачанням Криму

На сайті парламенту з'явився текст проекту постанови №3207 "Про заяву Верховної ради України з приводу спроб відновлення масштабного водопостачання по Північно-Кримському каналу до тимчасово окупованих Автономній республіці Крим і місту Севастополя і закликів про нібито необхідність такого відновлення". Про це свідчать дані на сайті ВР.

Останній етап проходження документа - обробляється у комітеті.

У проекті пропонується передбачити, що, згідно з заявою парламенту, будь-які спроби відновлення масштабного водопостачання на тимчасово окуповані території АР Крим та міста Севастополя шляхом використання Північно-Кримського каналу чи іншим подібним шляхом, або заклики щодо нібито потреб такого відновлення є діяннями, що не відповідають міжнародним зобов’язанням України, не спрямовані на захист прав людини, меншин чи корінних народів, та водночас суперечать державним інтересам України, несуть пряму шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України.

"Рада закликає президента України, Раду національної безпеки та оборони України, Службу безпеки України та інші правоохоронні органи України невідкладно реагувати з метою захисту державних інтересів України на будь-які спроби відновлення масштабного водопостачання на тимчасово окуповані території та на заклики щодо нібито потреб такого відновлення", - вказано у постанові.

Крім того, парламент пропонує президенту України та Кабінету міністрів України вжити невідкладних заходів з посилення охорони та оборони об’єктів Північно-Кримського каналу, посилити протидію підривній, пропагандистській та розвідувально-диверсійній діяльності РФ на території Херсонської області.

"Рада наголошує, що питання масштабного водопостачання до Автономної Республіки Крим та міста Севастополя може розглядатися виключно за умов відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом і прилеглими водами Чорного і Азовського морів", - зазначається у проекті.

Нагадаємо, в четвер на сайті парламенту був зареєстрований проект постанови №3207, проте спочатку його текст був відсутній.

Як писало РБК-Україна раніше, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна не буде поставляти до Криму воду для промислових і військових потреб. При цьому, як підкреслив глава уряду, можлива поставка води для господарських потреб - в разі гуманітарної загрози українцям.

Шмигаль підкреслював, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що Крим - це Україна і там живуть українці. За його словами, відсутність водопостачання на півострів може привести до гуманітарної катастрофи.