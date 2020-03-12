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В Раду внесли заявление по поводу попыток восстановления водоснабжения в Крым

Новости » Политика     12.03.2020 - 17:48
В Раду внесли заявление по поводу попыток восстановления водоснабжения в Крым
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст документа отсутствует

На сайте парламента зарегистрирован проект постановления №3207 "О Заявлении Верховной рады Украины по поводу попыток восстановления масштабного водоснабжения по Северо-Крымскому каналу к временно оккупированным Автономной республике Крым и городу Севастополя и призывов о якобы необходимости такого восстановления". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Сейчас текст документа отсутствует на сайте ВР. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

На данный момент авторами постановления значатся 28 народных депутатов от нескольких политических сил.

Напомним, ранее глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет поставлять в Крым воду для промышленных и военных нужд. При этом, как подчеркнул глава правительства, возможна поставка воды для хозяйственных нужд - в случае гуманитарной угрозы украинцам.

Как писало РБК-Украина ранее, глава правительства заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что Крым - это Украина и там живут украинцы. По его словам, отсутствие водоснабжения на полуостров может привести к гуманитарной катастрофе.

При этом заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева высказала мнение, что Шмыгаль пока не в контексте Крыма. Она подчеркнула, что позиция представительства президента Украины в АР Крым не изменилась - Россия несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове.

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