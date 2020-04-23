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В Раде приняли решение по постановлению об отмене закона о расширении прав Кабмина

Новости » Политика     23.04.2020 - 16:15
В Раде приняли решение по постановлению об отмене закона о расширении прав Кабмина
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Согласно закону, Кабмин также получает право подавать в ВР законопроекты о создании и ликвидации районов

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады рассмотрел постановление об отмене законопроекта №2653 "О внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине", которым Кабмин уполномочили определять админцентры территориальных общин. Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Согласно этому закону, до принятия закона об административно-территориальном устройстве Украины определение административных центров территориальных общин и утверждение территорий территориальных общин осуществляет Кабмин.

"Предложить Верховной раде определиться путем голосования по поводу принятия или отклонения данного проекта постановления", - сказано в решении комитета.

Напомним, ранее в Раде заблокировали подписание законопроекта №2653 "О внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине".

Как писало РБК-Украина, парламент одобрил данный проект закона во втором чтении в четверг, 16 апреля. За него проголосовали 264 нардепа. А 17 января парламент одобрил данный проект за основу.

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