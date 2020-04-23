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У Раді прийняли рішення по постанові про скасування закону про розширення прав Кабміну

Новини » Політика     23.04.2020 - 16:15
У Раді прийняли рішення по постанові про скасування закону про розширення прав Кабміну
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідно до закону, Кабмін також отримує право подавати до ВР законопроекти про створення і ліквідації районів

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради розглянув постанову про скасування законопроекту №2653 "Про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні", яким Кабмін уповноважили визначати адмінцентри територіальних громад. Про це свідчить інформація на сайті ВР.

Згідно з цим законом, до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад здійснює Кабмін.

"Запропонувати Верховній раді визначитися шляхом голосування з приводу прийняття або відхилення даного проекту постанови", - сказано в рішенні комітету.

Нагадаємо, раніше в Раді заблокували підписання законопроекту №2653 "Про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні".

Як писало РБК-Україна, парламент схвалив даний проект закону в другому читанні в четвер, 16 квітня. За нього проголосували 264 нардепи. А 17 січня парламент схвалив даний проект за основу.

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