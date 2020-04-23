В Раде приняли решение по постановлениям об отмене изменений в регламент

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

До рассмотрения постановлений подписание соответствующего законопроекта заблокировано

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады рассмотрел разблокирование подписания закона об изменениях в регламент, необходимых для принятия закона о банках во втором чтении. Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.

Так, члены комитета рассмотрели проекты постановлений №№1043-П - 1043-П3 "Об отмене результатов голосования Верховной рады от 16.04.2020 года о принятии в целом как закона проекта ЗУ "О внесении изменений в регламент Верховной рады по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов во время законодательной процедуры".

"Предложить Верховной раде определиться путем голосования по поводу принятия или отклонения данного проекта постановления", - сказано в решениях ко всем вышеупомянутым постановлениям.

Напомним, ранее анонсировалось, что комитет по вопросам регламента сегодня, 23 апреля, рассмотрит разблокирование подписания закона об изменениях в регламент, необходимых для принятия закона о банках во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, эти проекты постановлений нардепы рассмотрят на внеочередном заседании ВР в пятницу, 24 апреля.

Как писало РБК-Украина, комитет Верховной рады по вопросам финансов прошел более трети всех поправок, внесенных в законопроект о банковской деятельности, необходимый для кредитования Международного валютного фонда (МВФ). Так, по состоянию на 22 апреля комитет разработал 34% всех правок.