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Финкомитет прошел более трети правок к закону о банках

Новости » Политика     22.04.2020 - 21:25
Финкомитет прошел более трети правок к закону о банках
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Раде обработали 5718 правок из 16 586

Комитет Верховной рады по вопросам финансов прошел более трети всех правок, внесенных в законопроект про банковскую деятельность, необходимый для кредитования Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщил первый замглавы комитета Ярослав Железняк в Facebook.

По его словам, за 22 апреля комитет обработал 34% всех правок.

"Итак, с 10:00 утра наш комитет работал над поправками в закон о банках. За этот день прошли уже 34% от всех поправок. Остановились на 5718 с 16586. Завтра в 10:00 продолжим эту замечательную работу", - написал Железняк.

Напомним, ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что закон о банках парламент сможет поддержать во втором чтении не раньше мая. Для голосования необходимо, чтобы вступил в силу закон об изменениях в регламент Верховной рады.

Отметим, 31 марта Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот документ должно сделать невозможным возвращение национализированного "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд ожидает окончательного принятия Верховной радой закона о банках и внесения изменений в государственный бюджет Украины для выделения помощи.

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