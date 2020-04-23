У Раді прийняли рішення щодо постанов про скасування змін до регламенту

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

До розгляду постанов підписання відповідного законопроекту заблоковане

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради розглянув розблокування підписання закону про зміни до регламенту, необхідні для прийняття закону про банки у другому читанні. Про це свідчить інформація на сайті Ради.

Так, члени комітету розглянули проекти постанов №№1043-П - 1043-П3 "Про скасування результатів голосування Верховної ради від 16.04.2020 року про прийняття в цілому як закону проекту ЗУ "Про внесення змін до регламенту Верховної ради з протидії зловживанням прав народних депутатів під час законодавчої процедури".

"Запропонувати Верховній раді визначитися шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення зазначеного проекту постанови", - сказано у рішеннях до всіх вищезазначених постанов.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що комітет з питань регламенту сьогодні, 23 квітня, розгляне розблокування підписання закону про зміни до регламенту, необхідні для прийняття закону про банки у другому читанні.

Як писало РБК-Україна, ці проекти постанов нардепи розглянуть на позачерговому засіданні ВР у п'ятницю, 24 квітня.

Як писало РБК-Україна, комітет Верховної ради з питань фінансів пройшов більше третини всіх правок, внесених у законопроект про банківську діяльність, необхідний для кредитування Міжнародного валютного фонду (МВФ). Так, станом на 22 квітня комітет опрацював 34% всіх правок.