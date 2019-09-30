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В Раде представят Программу действий Кабмина на этой неделе

Новости » Политика    30.09.2019 - 12:11
В Раде представят Программу действий Кабмина на этой неделе
Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Отметим, программу действий правительства должна одобрить Верховная рада

В Верховной раде представят Программу действий Кабинета министров Украины на этой неделе. Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, данную программу должна одобрить Верховная рада.

"О программе деятельности правительства, это большой документ. Это прежде всего о целях, как должно работать правительство в цивилизованной стране. Мы поставили каждому министерству измерительную понятную цель. Если парламент этот документ поддержит, мы будем на этот документ ориентироваться. На этой неделе мы планируем представить программу деятельности правительства в парламенте", - заявил Гончарук.

Напомним, в программе действий правительства заложено привлечения прямых иностранных инвестиций в размере 50 млрд долларов в течение следующих 5 лет. Также правительство планирует восстановить инфраструктуру в государстве.

Как писало РБК-Украина ранее, на сайте Рады появился текст Программы действий Кабинета министров. Отмечается, что данная программа - это набор приоритетных целей, которые ставит перед собой правительство для того, чтобы украинцы жили дольше, безопаснее, богаче и счастливее.

Как писало РБК-Украина, ранее первый заместитель главы ВР Руслан Стефанчук сообщил, что Верховная рада уже на этой неделе может рассмотреть Программу действий правительства. По словам Стефанчука, нардепы приступят к рассмотрению программы сразу после ее внесения в Раду.

Кабмин планирует за 5 лет привлечь 50 млрд долларов инвестиций Опубликован текст Программы действий Кабмина
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная РадаАлексей Гончарук
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