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Кабмин планирует за 5 лет привлечь 50 млрд долларов инвестиций

Новости » Политика    30.09.2019 - 12:06
Кабмин планирует за 5 лет привлечь 50 млрд долларов инвестиций
Фото: Кабмин (РБК-Украина)

На сайте Верховной рады появился текст Программы действий Кабинета министров

В Программе действий правительства заложено привлечения прямых иностранных инвестиций в размере 50 млрд долларов в течение следующих 5 лет. Об этом говорится в тексте программы, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Сообщается также, что правительство планирует восстановить инфраструктуру в государстве.

"Состоится очевиден развитие инфраструктуры, все основные дороги (24000 км) будут приведены в хорошее состояние, будет активно развиваться железная дорога, построено 5 глубоководных портов и 15 аэропортов", - говорится в программе действий правительства.

Кроме этого, в правительстве ожидают, что через 5 лет проведения реформ в Украине каждый гражданин будет обеспечен на уровне реального прожиточного минимума, а демографический тренд станет положительным, то есть уровень рождаемости будет превышать уровень смертности.

Напомним, на сайте Верховной рады появился текст Программы действий Кабинета министров. Так, как указывает Кабмин, данная программа - это набор приоритетных целей, которые ставит перед собой правительство для того, чтобы украинцы жили дольше, безопаснее, богаче и счастливее.

РБК-Украина сообщало, что 27 сентября первый заместитель главы ВР Руслан Стефанчук сообщил, что Верховная рада уже на этой неделе может рассмотреть Программу действий правительства. По словам Стефанчука, нардепы приступят к рассмотрению программы сразу после ее внесения в Раду.

Опубликован текст Программы действий Кабмина Кабмин одобрил закон о легализации игорного бизнеса
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