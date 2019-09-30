У Раді представлять Програму дій Кабміну на цьому тижні

Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зазначимо, програму дій уряду має схвалити Верховна рада

У Верховній раді представлять Програму дій Кабінету міністрів України на цьому тижні. Про це заявив голова уряду Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, дану програму має схвалити Верховна рада.

"Про програму діяльності уряду, це великий документ. Це перш за все про цілі, як має працювати уряд у цивілізований країні. Ми поставили кожному міністерству вимірювальну зрозумілу ціль. Якщо парламент цей документ підтримає, ми будемо на цей документ орієнтуватись. На цьому тижні ми плануємо представити програму діяльності уряду в парламенті", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, в програмі дій уряду закладено залучення прямих іноземних інвестицій у розмірі 50 млрд доларів протягом наступних 5 років. Також уряд планує відновити інфраструктуру в державі.

Як писало РБК-Україна раніше, на сайті Ради з'явився текст Програми дій Кабінету міністрів. Відзначається, що дана програма - це набір пріоритетних цілей, які ставить перед собою уряд для того, щоб українці жили довше, безпечніше, багатше і щасливіше.

Як писало РБК-Україна, раніше перший заступник глави ВР Руслан Стефанчук повідомив, що Верховна рада вже на цьому тижні може розглянути Програму дій уряду. За словами Стефанчука, нардепи приступлять до розгляду програми відразу після її внесення до Ради.