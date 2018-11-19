В Раде предложили на этой неделе принять законы об электромобилях

Фото: Нина Южанина (РБК-Украина, Виталий Носач)

Налоговый комитет рекомендует ВР принять за основу законы об электрокарах №8159 и №8160

Профильный комитет рекомендует Верховной раде рассмотреть на этой неделе законопроекты о электромобилях в Украине. Об этом заявила глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики ВР, нардеп Нина Южанина, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам нардепа, на прошлой пленарной неделе в ходе рассмотрения законов о "евробляхах" ряд нардепов предложил урегулировать в этих документах и ​​вопросы электрокаров.

"На прошлой пленарной неделе при рассмотрении во втором чтении законопроекта (о "евробляхах", - ред.) у нас возникла дискуссия о предложении некоторых народных депутатов урегулировать в нем вопросы электромобилей", - заявила Южанина.

По словам парламентария, налоговый комитет не поддержал включить вопрос электромобилей в законопроектах о "евробляхах" из-за наличия двух отдельных законопроектов.

"Мы выразили необходимость рассмотреть эти вопросы в комплексном законопроекте, который мы на комитете рассмотрели еще в мае этого года. Мы внесли представление с рекомендациями парламенту принять за основу два законопроекта. Это проекты №8159 и №8160. Было бы хорошо, если бы мы рассмотрели эти законопроекты на этой неделе", - добавила она.

Напомним, в августе соощалось, что в Украине за семь месяцев 2018 года спрос на автомобили, работающие исключительно на электротяге, вырос на 64%. Отмечалось, что в январе-июле 2018 года украинский парк электромобилей пополнили 2490 машин. Рост спроса, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составил 64%.

Как писало РБК-Украина ранее в марте, электромобили могут стать дешевле автомобилей с двигателем внутреннего сгорания до 2025 года.

Добавим также, в конце 2015 года президент Петр Порошенко подписал закон об отмене импортной пошлины на электромобили.