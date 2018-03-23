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В мире ожидается падение цен на электромобили

НовостиЭкономика    23.03.2018 - 01:29
Фото: электрокары (pixabay.com-Joenomias)
Фото: электрокары (pixabay.com-Joenomias)

Производство электромобилей может стать дешевле бензиновых

Электромобили могут стать дешевле автомобилей с двигателем внутреннего сгорания до 2025 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В частности, прогнозируется, что снижение стоимости электромобилей состоится в связи с падением цен на аккумуляторы. Согласно информации издания, падение цен будет происходить даже несмотря на рост спроса на литий - материал, необходимый для производства литий-ионных батарей.

Ожидается, что рост в массовом производстве литий-ионных аккумуляторов снизит стоимость батарей с 208 до 70 долларов за киловатт-час до 2030 года.

Согласно прогнозу Bloomberg New Energy Finance, некоторые модели будут стоить так же, как и двигатели внутреннего сгорания, в 2024 году и станут дешевле в следующем году.

Фото: bloomberg.com

Также отмечается, что мировым лидером в переходе на электромобили является Китай, который также является крупнейшим мировым загрязнителем.

Ранее сообщалось, что расширение использования электромобилей является растущей угрозой для спроса на нефть, поэтому вполне вероятно, что он достигнет пика к 2030 году.

Напомним, Мининфраструктуры согласовало стратегию развития рынка электрокаров, которой предусмотрено введение механизма налоговой скидки и отмены выплаты в пенсионный фонд при регистрации электромобилей.

С 1 января 2018 отменили НДС и акцизный налог на ввоз на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

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Теги: производство, электромобили
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