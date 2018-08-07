В Украине увеличился спрос на электромобили на 64%

Официально в Украине зарегистрировали около 2,5 тыс. электромобилей

В Украине за семь месяцев 2018 года спрос на автомобили, работающие исключительно на электротяге, вырос на 64%. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Отмечается, что в январе-июле 2018 года украинский парк электромобилей пополнили 2490 машин. Рост спроса, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составил 64%.

При этом абсолютное большинство электромобилей - 84%, ставших на учет за семь месяцев этого года, были уже с пробегом.

Касаемо популярных моделей, то украинцы чаще всего покупают Nissan Leaf. На сегодня эта модель занимает почти 2/3 рынка электромобилей. Всего с начала 2018 год года в Украине зарегистрировали 1621 Nissan Leaf.

На втором месте по популярности в украинцев стал BMW i3 - их было зарегистрировано 182 штук. На третьем мест Tesla Model S - 123 штуки.

Еще 78 электромобилей ввезли в Украину от производителя Mercedes-Benz - B Electric Drive. Автомобили SMART Fortwo на электротяге составили 69 штук. Tesla Model Х - 57 штук; KIA Soul EV - 53 штуки; VOLKSWAGEN е-Golf - 52 штук; TOYOTA RAV-4 EV - 46 штук; FIAT 500е - 37 электромобилей.

Напомним, что по данным Министерства инфраструктуры Украины, обнародованным 13 июля 2018 года, в Украине за первое полугодие 2018 года купили 3,5 тыс. электромобилей. Согласно статистике министерства, каждый день на электромобили переседают 20 украинцев.