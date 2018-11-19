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У Раді запропонували цього тижня прийняти закони про електромобілі

Новини » Політика    19.11.2018 - 13:22
У Раді запропонували цього тижня прийняти закони про електромобілі
Фото: Ніна Южаніна (РБК-Україна, Віталій Носач)

Податковий комітет рекомендує ВР прийняти за основу закони про електрокари №8159 та №8160

Профільний комітет  рекомендує Верховній раді розглянути цього тижня законопроекти про електромобілі в Україні. Про це заявила голова комітету з питань податкової та митної політики ВР, нардеп Ніна Южаніна, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами нардепа, на минулому пленарному тижні у ході розгляду законів про "євробляхи" ряд нардепів запропонував врегулювати у цих документах і питання електрокарів.

"На минулому пленарному тижні при розгляді у другому читанні законопроекту (про "євробляхи", - ред.) у нас виникла дискусія щодо пропозиції деяких народних депутатів урегулювати в ньому питання електромобілів", - заявила Южаніна.

Зі слів парламентаря, податковий комітет не підтримав включити питання про електромобілів у законопроектах про "євробляхи" через наявність двох окремих законопроектів.

"Ми висловили необхідність розглянути ці питання у комплексному законопроекті, який ми на комітеті розглянули ще в травні цього року. Ми внесли подання з рекомендаціями парламенту прийняти за основу два законопроекти. Це проекти №8159 та №8160. Було би добре, якби ми розглянули ці законопроекти на цьому тижні", - додала вона.

Нагадаємо, в серпні повідомлялось, що в Україні за сім місяців 2018 року попит на автомобілі, що працюють виключно на електротязі, виріс на 64%. Зазначалося, що в січні-липні 2018 року український парк електромобілів поповнили 2490 машин. Зростання попиту, в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, склало 64%.

Як писало РБК-Україна раніше в березні, електромобілі можуть стати дешевше автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння до 2025 року.

Додамо також, наприкінці 2015 року президент Петро Порошенко підписав закон про скасування імпортного мита на електромобілі.

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