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Раде предлагают повысить ставки экологического налога в 4 раза

Новости » Политика     06.11.2019 - 18:53
Раде предлагают повысить ставки экологического налога в 4 раза
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ожидается, что инициатива позволит увеличить поступления от уплаты экологического налога в общий фонд госбюджета до 14 млрд гривен

В Верховной раде зарегистрирован законопроект №2367 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об увеличении ставок экологического налога с целью проведения дополнительных мер, способствующих укреплению здоровья и улучшению медико-санитарного обеспечения граждан. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте ВР.

Авторы законопроекта - группа народных депутатов от фракции "Слуга народа".

В частности, предусматривается вчетверо увеличить ставки налога за выброс загрязняющих веществ в атмосферу, в водные объекты, размещение отходов в специально отведенных местах, за производство радиоактивных отходов (включая уже накопленные), а также за их временное хранение производителями сверх установленного срока.

Ожидается, что инициатива позволит увеличить поступления от уплаты экологического налога в общий фонд государственного бюджета до 14 млрд гривен.

"Принятие указанного законопроекта… создаст стимул для снижения уровня выбросов, как на государственном уровне, так и на уровне региональных систем управления, а также для увеличения удельного веса экологически ориентированных инвестиций и обеспечит полноценное финансирование мер, способствующие укреплению здоровья и улучшению медико-санитарного обеспечения граждан Украины", - указано в пояснительной.

Напомним, ранее комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал Кабинету министров Украины рассмотреть возможность введения новых налогов и сборов, поступления от которых будут направлены на поддержку людей, больных орфанными (редкими) заболеваниями.

Как писало РБК-Украина, глава правительства Алексей Гончарук заверил, что в государственном бюджете на 2020 год правительство не закладывало повышение налогов.

Стоит отметить, в проекте государственного бюджета на 2020 год доходная часть увеличена за счет увеличения плана по сбору налогов. В частности, налог и сбор на доходы физических лиц увеличен на 4,7 млрд грн (в проекте к первому чтению планировалось собрать 124,7 млрд грн).

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